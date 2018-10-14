"Titli" Hindistan'dan sonra Bangladeş'i vurdu

Yerel basındaki haberlere göre, Chattogram bölgesinde son bir haftadır etkisini gösteren kasırga ve şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Toprak kayması nedeniyle çöken duvarın altında kalan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybeden sekiz kişinin suda boğularak ya da çöken duvarlar ve devrilen ağaçların altında kalarak sebebiyle öldüğü açıklandı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜMLERE NEDEN OLDU

Hindistanlı yetkililer, Titli Kasırgası nedeniyle 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıklamışlardı.

Elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentte okullarda geçici süreliğine eğitime ara verilmişti.

Bölgede uçak ve tren seferlerinde aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

