TMV Pakistan'da ücretsiz Türkçe eğitimi verecek

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki NED Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz Türkçe öğrenme programı için iş birliği anlaşması imzalandı.

NED Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesinde düzenlenen imza törenine TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak, TMV Karaçi Temsilcisi Ahmet Sami Demir, NED Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saruş Haşmat Lodhi ve yetkililer katıldı.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Uçak, burada yaptığı açıklamada, Türkçenin öğrenilmesinin, iki ülke arasındaki tarihi bağları daha da güçlendireceğini söyledi.

TMV Karaçi Temsilcisi Ahmet Sami Demir, söz konusu anlaşma ile TMV'nin NED Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi’ndeki öğrenciler için ücretsiz Türkçe dil kursu sağlayacağını belirtti.

Demir, anlaşma kapsamında Türkçe öğretecek okutmanın ve finansal desteklerin kendileri tarafından sağlanacağını belirterek yer ve öğrencilerin de üniversite tarafından temin edileceğini kaydetti.

Bunun yanı sıra ortak kurumsal iş birliklerinin de gerçekleştirileceğini ifade eden Demir, bunlar arasında Pak-Türk Maarif Okullarındaki öğretmenlerin eğitimleri, öğrencilerin NED Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesinin imkanlarından faydalanması ve kariyer gelişim programları bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA