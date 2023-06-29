Togg Türkmenistan'da

Yerli ve elektrikli otomobil Togg, bir ülkede daha kullanılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, iki adet aracı Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a teslim etti. Teslimatta Türkmenistan geleneklerinde yer alan ritüellere de yer verildi.

Daha önce Azerbaycan ve Kazakistan’a teslim edilen Togg’un yeni varış noktası Türkmenistan oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a teslim etti.

Arkadağ Akıllı Şehri’nin açılış törenlerinde aracı teslim alan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Togg'un T10X modelini test ederek, otomobili çok beğendiğini söyledi.

İki ayrı Togg’un geçiş törenine katılması büyük beğeni topladı. Atlı birliklerin gösteriyle düzenlenen törenlerde kortejde düzenlendi. Geçiş töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da adıyla teşekkür edildi.

Teslim alınan akıllı cihazlar Türkmenistanlılar tarafından büyük ilgi gördü. Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, cihazların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi. Deve Yününden yapılan Alaca isimli nazarlık da Togg’ların direksiyonuna bağlandı. Aracın bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.

Teslim töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir akıllı şehrin açılış töreninde, Türk mühendislerinin eseri olan akıllı cihazları, Togg araçlarını sunmanın da ayrıca çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bakan Kacır, Azebaycan ve Kazakistan’ın ardından Türkmenistan’a da Togg otomobillerini teslim etmekten gurur duyduklarını belirterek, “Geçiş töreninde de Cumhurbaşkanımızın da bizzat ismi zikredildi ve Togg araçlarımız da geçiş törenine katıldı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Ümit ediyorum önünüzdeki dönemde Togg araçları sadece Türkiye’de değil, başta Türk Cumhuriyetleri ve kardeş coğrafyalarımız olmak üzere tüm dünyada büyük bir beğeniyle takdir toplamaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.