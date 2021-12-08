Tokyo'da 'Ertuğrul Geçmişin Aynası' fotoğraf sergisi açıldı

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in de katıldığı açılışa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

YEE Tokyo Müdürü Hüseyin Tuna, "Ertuğrul Geçmişin Aynası" sergisindeki fotoğraflarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Sergide, Ertuğrul Fırkateyni'nin 131 yıl önce Japonya'ya gönderilişi ve geri dönüş yolunda Japonya'nın güneydoğusunda batışına yönelik tarihi fotoğraf ve vesikalar da yer alıyor.

Katılımcılara, Türk-Japon iş birliğiyle 2015 yılında çekilen "Ertuğrul 1890" filminden kesitler izletilirken, Ertuğrul Fırkateyni'nin maketi salonda sergilendi.

Sanatseverler sergide, Osmanlı ve Japon donanma subaylarının o dönem giydiği kıyafetler ile armalarını de yakından inceleme imkanı buldu.

Sergi, yıl başına kadar gezilebilecek.