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Tokyo Olimpiyatları'na katılan 404 kişi Kovid-19'a yakalandı

2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 404'e ulaştığı aktarıldı.

Asya 07.08.2021, 11:12
Tokyo Olimpiyatları'na katılan 404 kişi Kovid-19'a yakalandı

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulan 22 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren 4 resmi yetkili, 13 sözleşmeli çalışan, iki medya mensubu yer aldı.

Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 404'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

AA

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#tokyo #salgın
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