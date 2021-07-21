Tokyo Olimpiyatları'na katılan 79 kişi Kovid-19'a yakalandı

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 79'a yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre virüse yakalananlar arasında başkent sahilindeki olimpiyat semtinde barınmayan bir sporcu da yer alıyor.

Koronavirüse yakalananların arasında sporcuların hazırlık kamplarına ev sahipliği yapan ülke genelindeki bazı bölgelerden 4 kişi de bulunuyor.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 79'a çıktı.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz'da başkentteki Ulusal Stadyum'da başlayacak.

AA