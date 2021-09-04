Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs paniği
Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda salgından etkilenen sporcuların sayısı artmaya devam ediyor. Olimpiyatlarda ilk kez bir sporcu, koronavirüsten dolayı hastaneye kaldırıldı.
Asya 04.09.2021, 15:20 04.09.2021, 15:49
Komite Sözcüsü Takaya Masanori, düzenlediği basın toplantısında, turnuva boyunca ilk kez bir sporcunun koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Yabancı paralimpik sporcunun kimliğine dair bilgi verilmedi.
Öte yandan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Sözcüsü Craig Spence, Tokyo'daki sporcu semtinde bayılan Belçika tekerlekli sandalye tenis oyuncusu Joachim Gerard'ın da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
VAKA SAYISI 297'YE YÜKSELDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 297'ye yükseldiği bildirilmişti.
24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.
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