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Tokyo’da tren raydan çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo’da bir tren, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

Asya 17.11.2022, 14:32
Tokyo’da tren raydan çıktı

Kazanın ardından bazı tren seferleri askıya alınırken, raydan çıkan trenin boş olması facianın önüne geçti.

Tokyo'da facianın eşiğinden dönüldü.

Katsushika bölgesindeki Keisei-Takasago İstasyonu yakınlarında bir yolcu treni, yerel saatle 10.20 sıralarında raydan çıktı.

Tren işletmecisi Keisei Elektrikli Demir Yolu şirketi, 8 vagonlu trenin kaza sırasında hangara doğru yol aldığını açıklarken, trende yolcu bulunmaması faciayı önledi.

Kaza nedeniyle Keisei-Ueno ile Chiba eyaletindeki Ichikawamama istasyonları arasındaki hatta seferler geçici olarak askıya alındı.

Keisei-Takasago ile Shin-Kamagaya istasyonları arasındaki ekspres tren seferlerinde de aksama yaşandı. Kazanın nedeni kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. 

#tokyo #tren
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