Uygurlu sanatçı aktivist Rahima Mahmut, katıldığı bir podcast yayınında, "Pek çok insan gibi, sömürgeleştirilmekten ve topraklarımızın elimizden alınmasından utanç duyuyoruz" dedi. Doğu Türkistan topraklarının Çin tarafından 'Sincan' olarak isimlendirildiğini hatırlatan Rahima Mahmut, "Çin, (Doğu Türkistan'ı) kendi tarihinin bir parçası olduğunu söylüyor. Ancak Sincan 'yeni bölge' ya da 'yeni sınır' anlamına geliyor" dedi.

Middle East Eye'ın podcast yayınına katılan sanatçı aktivist Rahima Mahmut, "Uygurlar olarak, diğer pek çok insan gibi, sömürgeleştirilmekten ve topraklarımızın elimizden alınmasından utanç duyuyoruz" dedi.

Aynı zamanda Dünya Uygur Kurultayı'nın (World Uyghur Congress) İngiltere'deki Proje Direktörü ve insan hakları kuruluşu olan Uygur Katliamını Durdur'un (Stop Uyghur Genocide) Başkanı olan Rahima Mahmut, önce Uygurların Türk olduğunu açıkladı, sonra Çin'in sömürgeleştirdiği Doğu Türkistan'ın Çin tarihiyle bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Rahima Mahmut, "Bulunduğumuz yer Orta Asya'nın kalbinde, biz oraya Doğu Türkistan demeyi tercih ediyoruz. Çin hükümeti burayı Sincan (Xinjiang) olarak adlandırıyor ve Çin'in tarihi bir parçası olduğunu söylüyor. Ancak Sincan 'yeni bölge' ya da 'yeni sınır' anlamına geliyor. Bu isim Çing hanedanlığından sonra verildi. Çing hanedanlığı döneminde işgal edildi, Çin ordusu tarafından sömürgeleştirildi" dedi.