Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 60'ı aştı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde, bir yolcu treninin, Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu ölenlerin sayısı 61'e çıktı.

Şinhua ajansının haberine göre,meydana gelen tren kazası nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısının 61 olduğu, kazada yaralanan 72 kişinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi yaşanan kazayla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Amritsar şehrinin banliyösünde, şehirler arası sefer yapan tren, Hindular için kutsal sayılan Dussehra Bayramı için yakılan dev kuklayı izlemek üzere ray çevresinde toplanan kalabalığın arasından geçmişti.

Kazanın ardından 58 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralılar civardaki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net