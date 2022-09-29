Tropik yağmurlar Tayland'da binlerce kişiyi yerinden etti

Noru Tayfunu'nun ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle Sisaket eyaletinde ağaçların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kuzeydoğudaki Ubon Ratchathani eyaletinde ise 24 saatte şiddetli yağmur sularının neden olduğu selin ardından 5 binden fazla kişi daha yüksek bölgelere taşınmak zorunda kaldı.

Yetkililere göre, ülkede 10 binden fazla aile sellerden etkileniyor.

Kurtarma ekiplerinin, evlerinde mahsur kalanlara gıda ve yardım paketleri dağıttığı bildirildi.