Türk kurumlarından Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Pakistan'ın hemen her bölgesine çeşitli yardımları ulaştırmak için yoğun mesai harcayan Türk kurum ve sivil toplum örgütleri, bu kapsamdaki hazırlıklarını tamamladı.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak Pakistan’da 14 dağıtım noktasında 5 bin aileye ramazan gıda paketi dağıtacaklarını ve bunlardan yaklaşık 30 bin kişinin faydalanacağını söyledi.

"100 ton gıda dağıtacağız"

Camilo, erzak içerisinde temel gıda ürünleri un, pirinç, sıvı yağ, hurma, mercimek ve şeker gibi malzemelerin bulunduğunu belirterek, "Türk Kızılay olarak ramazanda Pakistan genelinde toplamda 100 tonluk gıda yardımında bulunacağız." diye konuştu.

Dağıtımların Keşmir, Belucistan, Pencap, Sindh, Gilgit-Baltistan, Hayber Pahtunhva gibi eyalet ve bölgelerde gerçekleştirileceğini dile getiren Camilo, "Neredeyse ülkenin her tarafında dağıtım yapacağız. Dağıtımları yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de uyacağız." dedi.

Camilo, Pakistan'daki göçmenleri de unutmadıklarını vurgulayarak, "Afgan, Türkmen ve Arakanlı göçmenlere de yardımlarımız olacak. Ramazan bereketini onlar ile de paylaşacağız. Bu seneki sloganımız 'Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye'." ifadesini kullandı.

TİKA'dan 4 bin aileye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut da ihtiyaç sahiplerine destek olmak için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, "4 bin aileye ramazan gıda paketi dağıtacağız. Her sene olduğu gibi bu yıl da ramazanın bereketini ve paylaşım ruhunu Pakistanlı kardeşlerimizle paylaşacağız." dedi.

Umut, söz konusu yardımların daha çok ülkenin yoksul kalan kısımlarına ve göçmenlerin yaşadığı bölgelere ulaştırılacağına dikkati çekerek,"Gıda paketlerimizi Keşmir dahil olmak üzere 5 bölgede vereceğiz. Çeşitli devlet kurumlarıyla iş birliği halinde bu projeleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Gıda paketlerinin yanı sıra iftar paketi vereceklerini de belirten Umut, "Yaklaşık 200 kadar kişiye de iftar verme niyetimiz var. Kovid-19 salgını sebebiyle iftar sofrası açamayacağız ancak bunları iftar paketi olarak dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı da 1300 gıda kolisi yardımında bulunacaklarını kaydetti.

İHH'nın gıda yardımından 7 bin 750 kişi faydalanacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan Temsilcisi Murat Kavaktan ise "Pakistan'da 10 farklı bölgede ihtiyaç sahibi 1553 aileye gıda kolisi desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kavaktan, yaklaşık 42 tonluk gıda dağıtacaklarını ifade ederek, söz konusu yardımlardan 7 bin 750 kişinin faydalanacağını kaydetti.