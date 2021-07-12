Türk STK'dan Pakistan'da büyük iyilik hareketi

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER), Muzaffergarh şehrinde 64 su kuyusu açtı.

Derneğin Pakistan Koordinatör Yardımcısı ve iş insanı Talha Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muzaffergarh'ın çeşitli köylerinde bağışçıların desteğiyle açtıkları kuyularla bölge halkını temiz suya kavuşturduklarını, bu faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

PAMDER, daha önce de Muzaffergarh'ta çok sayıda su kuyusu açmıştı.

Kurak iklime sahip Muzaffergarh'ta bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 54, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1 derece olarak gerçekleşti.

Pakistan'da en yüksek sıcaklıkların görüldüğü birkaç şehirden Muzaffergarh'ta mayıs, haziran ve temmuzda ortalama sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.