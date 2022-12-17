Türk yardım kuruluşları Pakistan'daki selzedelere 30 tonluk insani yardım ulaştırdı

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER), İnsan Vakfı ve Almanya'daki Türklerin kurduğu UMUT Uluslararası İnsani Yardım Nürnberg Derneği işbirliğinde Sind eyaletinin Biria ve Kararah şehirlerindeki selzedelere insani yardımda bulunuldu.

Türk yardım kuruluşları, yaklaşık 550 gıda paketi ve 110 set ev araç gereç malzemesi yardımında bulunurken, 1200'den fazla kişiye sıcak yemek dağıttı. Selzedelere 30 tonluk insani yardım sağlandı.

İnsan Vakfı Genel Başkanı Sinan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki tarım arazilerinin sular altında kaldığına ve ekinlerin yok olduğuna dikkati çekerek, "Hayvanlar telef olmuş, insanlar hem kendilerine hem de hayvanlarına yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. Çadırlarda yaşayan çok fazla kişi var." diye konuştu.

Aktaş, ihtiyaç sahiplerini bir nebze olsun rahatlatabildikleri için memnun olduklarını kaydetti.

Almanya'dan Pakistan'a gelen UMUT Uluslararası İnsani Yardım Nürnberg Derneği Başkan Yardımcısı Erol Gençalioğlu ise sel felaketinin izlerinin devam ettiğini dile getirerek, suların yüzde 30'undan fazlasının çekilmediğini, yol kenarlarında çadırların kurulu olduğunu söyledi.

Gençalioğlu, ülkede çok sayıda ihtiyaç sahibi bulunduğunu vurgulayarak, "Yardım getirebildiğimiz için mutluyuz." dedi.

Pakistan'da haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Sellerden 33 milyondan fazla kişi etkilenmiş, afetin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti.