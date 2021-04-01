Türkiye Bangladeş'teki kampı inşa ediyor

Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) 26 personelden oluşan ekip, geçen hafta cumartesi Bangladeş'e ulaştı, hafta başında işe başlayan ekip sahra hastanesini yeniden inşa ediyor.

AFAD Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanı Salih Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp yangınının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve TOKİ heyetiyle hızlı bir şekilde Cox's Bazar bölgesine geldiklerini söyledi.

Yangında Türk sahra hastanesinin ve yaklaşık 1400 bambu evin kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Altınay, yangın öncesinde Türk sahra hastanesinin 10 doktor ve 20 sağlık personeliyle hizmet verdiğini hatırlattı.

Bölgede mültecilere hizmet veren hastanenin yeniden inşa çalışmalarına başladıklarını belirten Altınay, "Şu an gördüğünüz gibi, 1400 metrekare kapalı olmak üzere 4 bin metrekare açık alanda hizmet verecek hastanemizi inşa ediyoruz. Barınma açısından etkilenen yerlerin inşasına en kısa sürede başlıyoruz." ifadelerini kullandı.