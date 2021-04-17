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Türkiye'den Pakistan'daki Türkmenlere gıda yardımı

Türk Kızılay, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 500 Türkmen aileye ramazan gıda paketi yardımı yaptı.

Asya 17.04.2021, 12:40
Türkiye'den Pakistan'daki Türkmenlere gıda yardımı

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Hayber Pahtunhva'nın Haripur şehrinde ihtiyaç sahibi 500 Türkmen aileye ramazan gıda kolisi yardımında bulunduklarını belirtti.

Camilo, söz konusu paketlerde temel gıda maddeleri bulunduğunu ve 3 bin ila 3 bin 500 kişinin bu destekten faydalanacağını ifade etti.

Ramazan boyunca Pakistan genelinde yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını dile getiren Camilo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işlerini kaybedenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin, öncelikleri olduğunu söyledi.

AA

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#gıda yardımı
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