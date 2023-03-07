"Türkiye ile gerçek kardeş ülkeyiz"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kore Afet Yardım Ekibi'yle bir araya geldiği etkinlikte, "Yardımlaşmalarımız iki ülkenin gerçek kardeş ülke olduğunu gösteren bir sembol olacak." ifadesini kullandı.



Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiple bir araya geldi.

Yoon, arama kurtarma ekibiyle buluştuğu yemeğin ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki yardım çalışmalarında gösterilen dayanışma ruhu, Kore ve Türkiye'nin zor zamanlarında birbirlerine yardım eden gerçek dostlar olduğunu yeniden hatırlattı. Artçı sarsıntıların devam ettiği ve soğuk hava koşullarının hüküm sürdüğü zor durumlarda, ekipteki üyelerin özveri ve çabalarına minnettarım."

Deprem bölgelerinin yeniden inşası ve toparlanması için yardımların sürdürüleceğini vurgulayan Yoon, hükümet ve özel sektörün geçici konut projelerine katılmak için 10 milyon doların üzerinde kaynak sağlayacağını bildirdi.

Yoon, Türkiye'ye 250 konteyner ev temin edileceğini de belirterek "Yardımlaşmalarımız iki ülkenin gerçek kardeş ülke olduğunu gösteren bir sembol olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Dünyada özgürlüğün, barışın ve refahın sağlanması için küresel bir merkez olarak ülkemizin statüsüne uygun bir şekilde katkıda bulunmalıyız." diyen Yoon, geçmişte uluslararası toplumun yardımını alarak yeniden kalkınan Kore'nin şimdi zor durumdaki ülkelere acil yardım ekibi göndererek uluslararası toplumda sorumluluk aldığını kaydetti.

Yoon, arama kurtarma ekibinin çabaları sayesinde Güney Kore'ye dünya genelinde farklı bir gözle bakıldığını söyleyerek ekibe Kore halkı adına teşekkür etti.

Depremlerin ardından, 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşan 121 kişilik Kore Afet Yardım Ekibi ve Hatay'da 8 kişiyi enkazdan kurtarırken 19 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.