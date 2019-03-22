Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde Pakistan klasik müziği konseri

Pakistan klasik müziği ve sufi müziği sanatçısı Şafkat Salamat Ali, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde konser verdi.

Konsere Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörü Selahattin Batur ile çok sayıda diplomat, senatör ve davetli katıldı.

Türk Büyükelçiliğinin güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyleyen Çaudri yaptığı açıklamada, "Burası çok güzel bir elçilik binası ve bu gece Pakistan klasik müziği burayı başka bir atmosfere soktu. Bu gece çok harika müzisyenler dinledik." dedi.

Büyükelçi Yurdakul da etkinlik öncesinde sanatçı Ali ve Pakistan klasik müziği ile sufi müziğine ilişkin olarak, Ali ve oğlunun bu müzik türünün Pakistan'daki en önemli icracılarından olduğunu anlattı. Yurdakul, "Bir değişiklik yapıp Türk sufi müziği konseri yerine Pakistan klasik müziği ve sufi müziği etkinliği düzenlemek istedik. Ali, bugün Pakistan'ın önde gelen Pakistan klasik müziği ve sufi müziği sanatçısı olarak Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından sunulan gurur ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü." diye konuştu.

Ali'nin Pakistan kültürünün dünyaya tanıtımı açısından da önemli bir sanatçı olduğunu ifade eden Yurdakul, "Pakistan ile birçok şeyi paylaşıyoruz ve birçok ortak değerimiz var. Sufi müzik de hem Pakistan hem bizim için önemli bir müzik kolu. Bugün de bir değişiklik yapıp hem İslamabad'daki yabancı diplomatlara hem Pakistanlı dostlarımıza sufi müziğinin tadını yaşatalım istedik." ifadelerini kullandı.

"Umudum Türk müzisyenlerle çalışmak"

Eserleri seslendirirken eserler hakkında bilgiler paylaşan Şafkat Salamat Ali de "Bu gece Pakistan klasik müziğini geleneksel sufi ve mistik müzik besteleriyle icra ettik. Bu yarı klasik müzik formuna raga, tumbi ve kafi müzik denir." şeklinde konuştu.

Pakistan klasik müziği ve sufi müziğinin barış ve sevgi mesajları verdiğini ifade eden Ali, şunları söyledi:

"Müziğimiz dünyaya şu anda da ihtiyacımız olan barış ve sevgi mesajı verir. Biz de müziğimizi başka coğrafyalara ulaştırmak, başka kültürlerle birlikte müzik yapmak istiyoruz. Daha önce Polonyalı ve Amerikalı müzisyenlerle çalıştım. Umudum Türk müzisyenlerle de müzik yapmak. Çünkü müzik 12 notadan oluşur, her yerde müzik müziktir ancak hepsinin farklı bir sunumu ve mesajı vardır."

Kaynak: AA