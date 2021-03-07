Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Özbekistan Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abdulhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosu Salih Caner'in katılımlarıyla düzenlenen Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuştu.

Semerkant Başkonsolosluğunun Türkiye'nin ata yurdu olan Özbekistan'la daimi kardeşliğin yeni bir simgesi olacağını belirten Çavuşoğlu, başkonsolosluğun açılışını geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından birlikte duyurulduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, "Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur ve Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan da biz olduk." dedi.

Semerkant'ta da ilk başkonsolosluk açma kararını Türkiye'nin aldığını ancak kardeş Kazakistan'ın kısa bir süre önce Semerkant'ta başkonsolosluk açtığını belirten Çavuşoğlu, "Tabii ki Özbekistan'da her bir misyonumuz önemlidir ama medeniyetimizin kadim şehri Semerkant'ta bu misyonun açılmasının anlamı büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Semerkant'ın tarihi İpek Yolu'nun merkezi ve kavimlerin buluşma yeri olduğuna dikkati çekerek, kentin, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önderliğinde dönüşüm merkezlerinden birisi olmaya başladığını kaydetti.

Semerkant'ın marka şehri olması için Vali Erkincan Turdimov'un da çalışmalarını da yakından takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Özbekistan'ın aynı zamanda bilim adamları ve İslam alimlerinin de yurdu olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Özbekistan'ın tarihi, kültürel ve dini miraslarını görme imkanı olduğunu söyledi.

Yarın başkent Taşkent'te mevkidaşı Kamilov'la görüşme gerçekleştireceğini, ilişkilerin daha ileri götürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını ve İkinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlığını yapacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edileceğini bilgisini paylaştı.

Kısa bir süre içinde açılış törenini hazırlayan Semerkant Başkonsolosu Salih Caner'e teşekkür eden Çavuşoğlu, aynı zamanda, yakın zaman önce ülkeye Büyükelçi olarak Olgan Bekar'ın atanmasının Türkiye'nin Özbekistan'la ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özbekistan ziyareti kapsamında kültüler ve tarihi mirasları görme imkanı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Hive, Buhara ve Semerkant kentlerinde birçok tarihi mekanı ziyaret ettiğini anımsattı.

Ziyaret ettikleri tarihi şehirlerin güzelliklerini, medeniyetini ve kültürünü tanıtmak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle son zamanlarda Türkiye'den Semerkant ve Buhara olmak üzere Özbekistan'ın farklı şehirlerini ziyaret eden Türk sayısı hızlı bir şekilde arttı. Pandemiden sonra daha da fazla artacağını düşünüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Semerkant'a Türkiye'den doğrudan uçuş olduğunu, Buhara'ya da yakında başlayabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, başkonsolosluğu açarak Özbekistan'la ilişkileri geliştirirken sadece başkentte değil farklı şehirlerinde de misyonlar olmasını ve Türk vatandaşlarıyla Özbek halkına hizmet sunmak istediklerini ifade etti.

İkili ilişkilerin kısa zamanda çok büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Taşkent'teki görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele alacağımız gibi bölgesel konuları da ele alacağız. Bir taraftan Türk Konseyi var bir taraftan Afganistan var ve bu bölgenin istikrarı ve gelişmeler var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Özbekistan'la ilişkilerin stratejik düzeye çıkarıldığını anımsatarak, yarınki görüşmede aynı zamanda zirve hazırlığının da yapılacağını söyledi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: Bağımsızlığın 30. yıl dönümü hediyesi

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ise "Özbekistan’ı ilk tanıyan ülke olan Türkiye, 28 Nisan 1992’de Taşkent’te büyükelçilik açan ilk yabancı devlet olmuştur. Şimdi ise Türkiye, Semerkant’ta ilk ülkelerden biri olarak Başkonsolosluğunu açıyor. Bu vaka, birkaç yönden önem arz ediyor." dedi.

Türkiye’nin Özbekistan’da hem büyükelçiliğinin hem de başkonsolosluğunun bulunmasının ikili ilişkilerin üst düzeyde olduğunu gösterdiğini kaydeden Kamilov, "Semerkant Başkonsolosluğunun 2021’de açılması da çok anlamlı. Bu, Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne kendine özgü bir hediyesi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Semerkant Başkonsolosluğunun iki ülke arasındaki kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğinin ve bölgeler arası ilişkilerin geliştirilmesine olumlu etki edeceğini vurgulayan Kamilov, 2018’de İstanbul ile Semerkant arasında uçak seferlerinin başlatılmasının ardından Türkiye'den Semerkant’a gelenlerin sayısının arttığını aktardı.



Kamilov, ayrıca son yıllarda Semerkant’ta Türk sermayesi ile kurulan şirketlerin sayısının giderek arttığını, günümüzde Semerkant’ta 100’den fazla Türk sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini vurguladı.



Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının önderliğinde son 4 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde gelişerek kalite açısından tamamen yeni, stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını ifade eden Kamilov, günümüzde iki ülke arasında siyasi, diplomatik, güvenlik, askeri, askeri-teknik, ticari-ekonomik, kültürel-beşeri ve diğer alanlardaki çok yönlü ilişkilerin hızla geliştiğini sözlerine ekledi.



Kamilov, Özbekistan yönetimi ve hükümeti adına, yurt dışındaki Türk diplomatik temsilcilik arasında Semerkant’taki Başkonsolosluğunun da yer almasından dolayı Türk kardeşlerini içten dileklerle kutlayarak, başkonsolosluğun faaliyetlerinde başarılar diledi.

AA

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 17:04