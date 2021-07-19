Türklerden Pakistan'a kurban yardımı

Ülkenin birçok bölgesine kurban yardımlarını ulaştırmayı hedefleyen Türk kurum ve sivil toplum örgütleri, 21 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine, "Türk Kızılay olarak Pakistan'da 700 büyükbaş hayvan keseceğiz. Bunlardan yaklaşık 90 bin kişinin faydalanmasını bekliyoruz." dedi.

Camilo, söz konusu yardımların Hayber Pahtunhva, Pencap ve Azad Cammu Keşmir eyalet ve bölgelerinde dağıtılacağını kaydetti.

Türk Kızılay olarak çalışmalarını "Kurban Bereketini Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüklerini kaydeden Camilo, çalışmalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulacağını vurguladı.

İHH'den 53 bin kişiye kurban yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan Temsilcisi Murat Kavaktan ise ülkenin birçok farklı noktasında kurban yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını belirterek, "16 farklı bölgede 280 büyükbaş hayvan keseceğiz. Yaklaşık 10 bin 450 aileye ve 700 yetime kurban eti dağıtacağız." diye konuştu.

Kavaktan, kurban faaliyetlerinden yaklaşık 53 bin kişinin faydalanmasının öngörüldüğünü vurgulayarak, "Ayrıca Karaçi'de bulunan 200 yetim kardeşimize Kurban Bayramı için bayramlık kıyafet ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

PAMDER'den 750 aileye destek

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Pakistan Koordinatör Yardımcısı ve iş insanı Talha Uğurlu da bu yıl 50 büyükbaş hayvan keseceklerini söyleyerek, "Kesilecek kurbanlardan 750 ailenin istifade etmesini bekliyoruz. Bu ise yaklaşık 3 bin 750 kişiye tekabül ediyor." açıklamasında bulundu.

Bu sene kurban kesimini Lahor'da gerçekleştireceklerini aktaran Uğurlu, Lahor ve çevre illerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılacağını kaydetti.

Uğurlu, ortalama 6,5-8 kilogram arasında et yardımında bulunduklarına dikkati çekerek, "Daha fazlasını vermek istiyoruz, ancak buradaki ailelerin etleri koruyacak buzdolabı veya buna benzer imkanları yok. Biz fazlasını verdiğimizde etler hemen tüketilmediği için maalesef bozuluyor." dedi.