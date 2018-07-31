Türkmenistan'dan Kuzey Kore'ye ziyaret

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Türkmen Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, 25-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kore'nin Başkenti Pyongyang’da Türkmenistan ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları heyetleri arasında siyasi istişareler yapıldığı bildirdi.

Türkmenistan adına görüşmelere katılan heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı V. Hadjiev ve Kuzey Kore heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sin Hong Chol başkanlık etti. Görüşmede taraflar, Türkmenistan ve Kuzey Kore arasında siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda ve uluslararası kuruluşlarda iki taraflı işbirliğinin geniş bir yelpazesini ele aldılar. Taraflar, Pyongyang'da düzenlenen siyasi istişarelerin, iki ülkenin halkları arasındaki dostluğu derinleştirmede ve her alanda Türkmen-Kore işbirliğini güçlendirmede büyük bir rol oynayacağına olan güvenlerini dile getirdiler. Toplantıda Türkmenistan ve Kuzey Kore devlet başkanları düzeyinde siyasi diyaloğun sağlanmasının önemi ve bunun ikili ilişkilerin dinamik gelişmesine ivme kazandıracağı dile getirildi.

Yapılan görüşmelerde, bu yıl Nisan ayında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Lee Yong Ho'nun Türkmenistan'a yaptığı çalışma ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların uygulanabilmesi için her iki tarafın da aktif olarak çalıştığı vurgulandı.



