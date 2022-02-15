Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday oldu

Türkmenistan Ulusal Konseyi toplantısında, Türkmenistan Anayasası'nın 81'inci ve Türkmenistan Seçim Kanunu'nun 86'ncı maddesi uyarınca, 12 Mart Cumartesi günü erken başkanlık seçimi yapılması kararı alınmıştı.

İktidardaki Türkmenistan Demokrat Partisi'nin 9'uncu olağanüstü kongresinde parti üyeleri, Serdar Berdimuhamedov'u devlet başkanlığına aday gösterdi.

Kongre üyelerine teşekkür eden Serdar Berdimuhamedov, "Devlet başkanı seçilirsem ülkemizi, atalarımızın mirasına ve ilkelerine dayanarak tüm yeteneklerimden ödün vermeden ülkemizin insanları için çalışacağıma sizi temin ederim. Benim ana hedefim devletimizi kalkındırmak ve halkımızın müreffeh bir hayat sürmesidir" dedi.