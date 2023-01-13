Türkmenistan'da 26 Mart'ta milletvekilliği seçimleri yapılacak

Türkmenistan Merkez Seçim Kurulu ve Referandum Merkezinin açıklamasına göre, 26 Mart’ta 7. dönem milletvekilleri seçimi, 5. dönem bölge, ilçe ve kent halk maslahatı üyeleri ile 9. dönem konsey üyelerinin seçimleri yapılacak.

Türkmenistan Meclisinde 125 milletvekili bulunuyor.

Ülkedeki anayasaya göre 5 yılda bir milletvekilliği seçimleri yapılıyor.