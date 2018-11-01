Üç dev Süveyş kanalına altenatif için biraraya gelecek

Rusya, Hindistan ve İran 7 bin 200 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun (INSTC) faaliyete geçirilmesi konusunu görüşmek üzere biraraya gelecek.

İran haber ajansı Press TV'nin haberinde, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın bu koridorla ilgili "Hint Okyanusu'nu İran, Rusya ve Kuzey Avrupa üzerinden Basra Körfezi ile bağlayan en kısa yol" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Yeni yolun Süveyş Kanalı'na kıyasla, INSTC ayrıca yüzde 40 daha ucuz ve daha kısa sürede taşımacılık imkanları sunacağı düşünülüyor. yeni yol ile Mumbai'den Moskova'ya olan ulaşım süresi 20 gün azalacak ve yılda 20-30 milyon metrik ton mal taşınabilecek. Koridorla Hindistan'dan İran'ın Bender Abbas kentine, oradan Bender Enzeli'ye, sonra da deniz yoluyla Rusya'nın Astrahan kentine taşımacılık yapılacak. Mallar Astrahan'dan da demiryolu ile Kuzey Avrupa'ya ulaştırılacak.

Yeni yol sevkiyat denemeleri ilk kez Ağustos 2014-Nisan 2017 arasında yapılmıştı.

Mısır hükümetinin kontrolündeki Süveyş kanalı geçiş ücretlerinden bu sene başında yüzde 45 ile 75 arasında değişen oranlarda indirime gidilmişti.

Mısır yönetimi, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan süveyş kanalı geçiş ücretlerinden yıllık 4 ila 6 milyar dolar arasında gelir sağlıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net