Üç ülkeden Kuzey Kore'ye karşı iş birliği mesajı

Kyodo News'in Japon hükümetine dayandırdığı haberine göre, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) 2022 Zirvesi'nin düzenlendiği Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de yapılması beklenen üçlü görüşmeler öncesinde Biden, Kişida ve Yoon ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Japon yetkililer, Kişida, Biden ve Yoon'un bu yılın başından beri yoğun balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığın artırılmasından emin olduklarını kaydetti.

Öte yandan, Biden, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesine olan bağlılığını yineleyerek, Doğu ve Güney Çin denizlerinde seyrüsefer özgürlüğünün önemine işaret etti.

Beyaz Saray'dan zirveye ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın ülkesinin Çin ile "şiddetli şekilde rekabet edeceği" ve Pekin'in insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları dile getireceğinin altını çizdiği bildirildi.

Ayrıca Biden'ın, rekabetin çatışmaya dönüşmemesi için dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı umduğu belirtilerek, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarını korumanın önemini yinelediği aktarıldı.

Biden-Yoon görüşmesi

Yonhap'ın haberine göre, Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile de Phnom Penh'de bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının Hint-Pasifik bölgesinde barış için ön koşul olduğunu belirten Yoon, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması halinde ülkesinin yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Yoon, uluslararası toplumun endişelerine ve uyarılarına rağmen Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatması veya nükleer deneme yapması halinde uluslararası toplumun kararlı şekilde yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.