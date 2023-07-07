UCM Arakanlı mültecileri dinledi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Asad Ahmad Khan, Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin, uğradıkları soykırıma ilişkin ifadelerini dinledi.

Khan liderliğindeki 10 kişilik heyet, Cox's Bazar'ın güney bölgesinde iki mülteci kampını ziyaret ederek, Ağustos 2017'de Myanmar'dan kaçan mültecilerden 35'i ile görüştü.

Heyete, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ile Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonundan (RRRC) yetkililer eşlik etti.

Komisyon Başkanı Muhammed Mizanur Rahman, UCM heyetinin, Arakanlı Müslümanlar'a yapılan soykırım hakkındaki vaka soruşturması için resmi ziyaretlerde bulunduğunu ve heyetin mültecilerin tanıklıklarını dinlediklerini kaydetti.

Rahman, Khan'ın Müslüman mültecilerin önde gelen isimleri ile bir toplantı düzenlendiğini ve RRRC'nin Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslümanlar için UCM'ye "daha fazla koruma" çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Cox's Bazar merkezli Arakanlı Müslümanlar Barış ve İnsan Hakları Derneğinin başkanı Muhammed Zubair, gazetecilere, UCM delegasyonu tarafından Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleşen baskınlar hakkında alınan ifadelerin "etnik temizlik, işkence, itibar kaybı ve evlerin yakılması" vakalarını içerdiğini söyledi.

Myanmar ordusunun gerçekleştirdiği işkencenin boyutunu araştırmak için 4 Temmuz'da Bangladeş'e gelen UCM heyeti, ziyaretlerine 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

5 Temmuz'da Khan ile bir araya gelen Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, soruşturmayla ilgili tüm destek ve işbirliğinin UCM'ye sunulacağını açıklamıştı.

Khan, aynı gün Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile de görüşmüştü.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.