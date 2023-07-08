UCM Myanmar'daki soykırımı araştıramıyor

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki mültecileri ziyaret eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Myanmar'a erişmekte yaşanan zorluğun, Arakanlı Müslümanlara soykırım iddiasının araştırılmasına engel olduğunu açıkladı.

Cox's Bazar'ın güney bölgesindeki mülteci kamplarında Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlar ile görüşen 10 kişilik heyetin ziyaretinin bitmesinin ardından ekibe liderlik eden Han, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Han, "Myanmar'a erişmekte yaşanan güçlük, Arakanlı Müslümanlara soykırım iddialarının araştırılmasına engel oluyor." açıklamasını yaptı.

Ukrayna'ya bile erişiminin olduğunu ancak Myanmar'a erişiminin olmadığını ifade eden Han, bu durumun, delillerin toplanması konusunda güçlük yarattığını söyledi.

Arakanlı Müslümanlar'n 6 yıldır mülteci kamplarında yaşadığını ancak Myanmar'daki suçların sorumlusu olan Myanmar ordusuna karşı herhangi bir aksiyon alınmamasından üzüntü duyduğunu söyleyen Han, görüştüğü Arakanlı Müslümanlara bölgeyi seneye tekrar ziyaret etme sözü verdiğini aktardı.

Han ayrıca, mülteciler konusundaki tek sorumluluğun Bangladeş hükumetine ait olmadığını söyleyerek söz konusu mülteciler için uluslararası düzeyde yardım çağrısı yaptı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.