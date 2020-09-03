Uçurtma festivalinde korku dolu anlar

Tayvan'ın kuzeybatısındaki Hsinchu'da düzenlenen bir festival sırasında, üç yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın ipine dolanarak havaya uçtu.

Kız çocuğu olaydan mucizevi bir şekilde kurtuldu.

Ebeveynler, kızın uçurtma ipini nasıl yakaladığını fark etmedi. Çocuk 10 metre kadar havaya yüksekldi.

Çocuk birkaç saniye boyunca şok içindeki kalabalığın üzerinde sallandı ve sonra yere düştü.

Ebeveynlerine göre, kız şoktan kurtuldu, ancak fiziksel olarak yaralanmadı.

Olay nedeniyle "Rüzgarlar Şehri" olarak bilinen Hsinchu Uçurtma Festivali kesintiye uğradı.

Kaynak: ca-news

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 11:45