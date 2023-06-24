Ukrayna'dan ilk yorum

Rusya'da paralı askerlerle düzenli ordu arasında yaşanan gerilime Ukrayna'da ilk yorum geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ilk açıklamasında "Rusya'nın zayıflığı ortada" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın haberine göre Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'da asker bulundurmaya devam ettikçe daha fazla kaos yaşanacak" dedi.

"HER ŞEY DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Rusya için her şey yeni başlıyor" demişti.

Podolyak açıklamasında "Bölünme çok açık. Her şey yoluna girmiş gibi davranmak işe yaramayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

WAGNER GRUBUNUN İSYANI

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.



Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.