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"Urumçi'deki insan kaynaklı felaketler" Tokyo'da protesto edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Urumçi'deki insan kaynaklı felaketleri protesto" gösterisi yapıldı.

Asya 03.12.2022, 11:37
"Urumçi'deki insan kaynaklı felaketler" Tokyo'da protesto edildi

Japonya Uygur Federasyonu üyeleri ile protestocular, İkebukuro bölgesindeki bir parkta buluştu.

Japon bayrakları taşıyan protestocular, polis kordonu eşliğinde parktan hareket ederek İkebukuro İstasyonu bölgesine yürüdü.

"Kahrolsun Çin" sloganlarının atıldığı gösteride "Uygurlara hürriyet", "Pekin'i boykot et" afişleri ile Uygur ailelerinin fotoğrafları taşındı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantinada tutulduğu iddia edilen apartmanda, geçen hafta çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

#tokyo #Urumçi #protesto
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