Urumçi katliamı Çin elçiliği önünde protesto edilecek

Çin yönetiminin işgalindeki Doğu Türkistan topraklarında zulüm ve soykırım halen devam ediyor. Doğu Türkistan'da Çin'in işlediği 5 Temmuz 2009 Ürümçi Katliamı, aradan geçen 14 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Ürümçi Katliamı'nın yıldönümü münasebetiyle, Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapılacak.

Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşları, 5 Temmuz Urumçi Katliamı'nın 14. yıldönümünde, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirecek.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, "5 Temmuz Ürümçi Katliamı Unutmayacağız, Unutturmayacağız" sloganıyla "5 Temmuz günü, Ürümçi Katliamı ve şehitlerini anma maksadıyla İstanbul’daki Çin Başkonsolosluğu önünde Doğu Türkistan’da hala devam eden soykırımı dile getirmek, 5 Temmuz Ürümçi Katliamı'nda şehit düşen aziz kardeşlerimizi anmak ve onların bize bıraktığı mücadele ruhunu anlamak ve anlatmak için düzenleyeceğimiz basın açıklamasına tüm halkımız davetlidir" çağrısı yaptı.

OLAYLARIN ARKA PLANI

O gün gerçekleşen katliamın arka planında, 26 Haziran 2009’da Çin’in Şavguan şehrinde yaşanan olaylar vardı. Bölgedeki, bir oyuncak fabrikasında çıkan gerilimde, yüzlerce Uygur Türkü işçi öldürülmüş ve bu görüntüler sosyal medya üzerinden sergilenmişti. Fakat yetkililer, bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı.

BARIŞÇIL YÜRÜYÜŞ KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Doğu Türkistan’da bu olaya tepkiler yükselmeye başladı. 5 Temmuz 2009’da öğrenciler başta olmak üzere binlerce Uygur Türkü, yetkililerden olayla ilgili açıklama talep etmek amacıyla barışçıl bir protesto yürüyüşü düzenledi. Bu protesto yürüyüşüne katılan Doğu Türkistanlılar, Çin Komünist Partisinin provokasyonları sonucu sivil kıyafetli askerlerden oluşan Han Çinlileri tarafından öldürüldü. Barışçıl yürüyüş katliama dönüştü.

YÜZLERCE ÖLÜ VE BİNLERCE KAYIP

Katliamdan sonra Uygur Türklerini suçlu gösteren yetkililer, Çinli kolluk kuvvetlerine ateş emri verdi. Sokaklarda binlerce Uygur Türkü öldürüldü. Gece yarısı Çinli polis ve askerler Türk avına çıktı. Binlerce Uygur Türkü genç hiçbir gerekçe veya bilgi verilmeden ailelerinden alındı ve o günden bu yana çoğundan hiçbir haber alınamadı.