Uygur kampları ihtiyaç kalmazsa kapatılacakmış !

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi (XUAR) olarak adlandırdığı Doğu Türkistan'da, sözde mesleki eğitim merkezleri adı ile açılan yeniden eğitim kampı asimilasyon merkezlerinin gelecekte kapatılabileceği açıklandı.

Güney Çin Moring Post gazetesinde yer alan habere göre, bölge başkanı Shokhrat Zakir tarafından böyle bir açıklama yapıldı.

Shokhrat Zakir, “Merkezlerin sayısı giderek azalacak ve içlerindeki insan sayısı da azalacak. Bir gün toplumun artık eğitim merkezlerine ihtiyacı olmayacaksa, yavaş yavaş yok olacaklar ”dedi.

The Guardian makalesinde belirtildiği gibi , Zakir, 12 Mart Salı günü yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitimlerini yaptıktan sonra ayda 1.500 veya 2.000 yuan (220 ila 300 dolar) kazanabildiklerini söyledi.

Zakir ise, Salı günü yaptığı açıklamada eğitim merkezlerinde bulunan öğrencilerin mezun olmalarının ardından ayda 1500 ile 2000 Yuan arası para kazanabileceklerini belirtti.

Yatılı okul iddiası

Zakir ayrıca, eğitim merkezleriyle ilgili öne sürülen iddiaların 'tamamen fabrikasyon' ve 'oldukça gülünç' olduğunu belirtti ve eğitim merkezlerinin yatılı okullar gibi olduğunu açıkladı. Bu merkezlerde Çin anayasası, Çin dili ve meslek edindirme gibi kurslar yer alıyor. Öte yandan, merkezlerde eğitim alan öğrenciler- hafta sonu tatillerini geçirmek üzere evlerine de gidebiliyorlar.

Eğitim merkezlerinde dini aktivitelerin yer almadığını da belirten Zakir, "Öğrencilerin inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz ve koruyoruz" ifadeleriyle öğrencilerin merkezlerdeki eğitimlerini tamamlamalarının ardından ibadetlerini yerine getirmeye devam edebileceklerini açıkladı.

Guardian'a konuşan ve 'eski öğrenciler' olduklarını iddia eden isimler ise, Mandarin dışında bir dil konuştukları zaman cezalandırıldıklarını ve aileleriyle iletişim kurmalarına da izin verilmediğini iddia etti.

Kaynak: ca-news

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 13:06