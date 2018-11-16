Uygur mektuplarına kızan Çin Viyana Sözleşmesini hatırlattı

Batılı büyükelçilerin, Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)'da "yeniden eğitim merkezi" adı altında kurulan tartışmalı kamplarla ilgili Çin Komünist Partisinin (ÇKP) bölge yetkilisine endişelerini bildiren mektup göndermesi Çin'i kızdırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Kanada öncülüğünde yabancı büyükelçilerin ÇKP Sincan Uygur Özerk Bölgesi Sekreteri Çın Çüenguo'ya mektup göndermelerini, bu büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi'nin kendilerine tanıdığı yetkileri aştıkları şeklinde değerlendirdi.

Uygurlara yapılan zulümler için "Söylenti" dedi

Büyükelçilerin gönderildikleri ülkeler ile bulundukları ülke arasında ikili ilişkileri teşvik etmesi ve "söylentilere kulak vermemesi" gerektiğini söyleyen Sözcü Hua, büyükelçilerin ayrıca "bulundukları ülkeden herhangi yersiz talepte bulunamayacağını ve o ülkenin iç işlerine müdahale edemeyeceğini" belirtti.

Yabancı basındaki haberlerde, aralarında İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa ve Avustralya gibi Batılı 15 ülkenin büyükelçisinin ÇKP Sincan Bölge Sekreterine tartışmalı eğitim kampları konusunda endişelerini bildirdikleri bir mektup gönderdikleri yer almıştı. Uluslararası medyada mektubun içeriği ya da ne zaman gönderildiğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Yasal hale getirilen tartışmalı eğitim kampları

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel meclis olarak görev yapan Halk Kongresi, ekim ayında "Sincan Uygur Özerk Bölgesi Aşırıcılıkla Mücadele Düzenlemesi"ni, bölgede mesleki eğitim merkezlerinin kurulmasına izin verilebilecek şekilde revize etmişti. Bu merkezlerin, Çince yazma ve konuşma üzerine eğitim sağlayacağı belirtilirken, bölgedeki idari mekanizmaların, eğitim ve dönüşüm sisteminin standartlaşması ve yasallaşmasını teşvik etmek için bu eğitim merkezlerini organize ve koordine etmekten sorumlu olacağı ifade edilmişti.

Sincan'da 1 milyona yakın Uygurun siyasi eğitim kamplarında yargısız olarak gözaltında tutulduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustos ayında düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 12:09