banner39

Uygur Türkü Ömer Faruk çocuklarını istiyor

Uygur Türkü Ömer Faruk, Türk vatandaşı kızlarını 6 yıldır Çin'den getiremiyor. Faruk, çocuklarının zorla tutulduğunu belirterek yardım istiyor.

Asya 11.04.2023, 10:12
Uygur Türkü Ömer Faruk çocuklarını istiyor

Çin yönetiminin baskı ve asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya kalan Uygur Türklerinin sorunları devam ediyor.

Çin, Uygur asıllı bir Türk vatandaşının ailesini yıllardır alıkoyuyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Uygur Türkü Ömer Faruk, 6 yıldır Çin'de zorla tutulan kızlarından haber almaya çalışıyor.

Sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışan Faruk'un Zahide ve Zarife isimli Türk vatandaşı iki kız çocuğu 6 yıldır zorla Çin'de tutuluyor.

Faruk, kızlarından 6 yıldır haber alamadığını, seslerini dahi duymadığını belirtiyor

Ömer Faruk, duruma ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"3 senedir Pekin Büyükelçiliğimizden T.C vatandaşı kızlarım Zahide ve Zarife ile ilgili dört gözle haber bekliyorum,ancak hala bir sonuç yok. Devletime olan güvenim sonsuz, inancımı yitirmek istemiyorum.Bunun için gereğinin tez zamanda yapılmasını arz ederim. Ben Türkiye’de yaşayan ve ailesi Çin tarafından paramparça edilen Uygurlardan biriyim. Abilerim hapse atıldılar. 6 senedir annem ve T.C vatandaşı kızlarımın sesini bile duyamadım. Devletim başta olmak üzere tüm dünyadan yardım talep ediyorum."

#Uygurlar
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?