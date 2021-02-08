'Uygurlar'ın aile nöbeti millet nöbetine dönüştü'

Türkiye’deki Doğu Türkistanlı aktivistler, Çin yönetimine seslerini duyurabilmek için Ankara ve İstanbul’da aile nöbetine devam ediyor. Ayrıca Kazakistan Almatı’daki Çin Konsolosluğu önünde de eylemlerin başladığı öğrenildi.

Uygur Türkleri, Çin’in Ankara Büyükelçiliğinde ve Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki aile nöbetine yeniden başladı. Ankara’daki eylem 4. gününe girerken, İstanbul’da bir süredir ara verilen aile nöbeti de yeniden başladı. Öte yandan bugün Kazakistan’daki Doğu Türkistanlıların, Çin Konsolosluğu önünde eylem yaptığı bildirildi. Uygur aktivistler, Çin’e taleplerini duyurmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Karluk: Artık millet nöbetne dönüştü

Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde, 3 Şubat 2021 tarihinde aile nöbetine başlayan Doğu Türkistanlı aktivistler, bugün de eyleme devam etti. Aile nöbetine katılan Doğu Türkistanlı akademisyen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk, hak arayışının kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. Karluk, “Dünyanıın en masumane nöbetini yapan kardeşlerimiz buradadır. Aile nöbeti artık millet nöbetine dönüşmüştür. Çin uluslararası mahkemelerde cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Birçok Uygur Türkü katıldı

Uygur Türkleri, geçen hafta Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki aile nöbetine yeniden başlama kararı aldı. İstanbul’da 13 Ocak günü dilekçe süreciyle ara verilen aile nöbetine bir süredir ara verilmişti. Bugün devam eden eylemde, Çin Konsolosluğu önünde genç yaşlı birçok kamp mağduru yer aldı.

Kazakistan'da da nöbet başladı

Kazakistan’ın Almata şehrindeki Çin Konsolosluğu önünde de Doğu Türkistanlı aktivistlerin aile nöbeti başladı.

Doğu Türkistanlılar'ın aile nöbeti

Doğu Türkistanlıların akrabaları hakkında bilgi talep ettikleri eylemlere 13 Ocak 2021 tarihinde ara verildi. Aktivistlerin ısrarlı çabaları sonuç verdi ve İstanbul Valiliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, konuyu konsolosluğa ileteceklerini bildirdi. Doğu Türkistanlıların talepleri, İstanbul Valiliğince karşılık buldu. Çin yönetimine teslim edilmek üzere, Türkiye’deki on binlerce Doğu Türkistanlı dilekçe toplama sürecine başladı.

Çin’in Ankara Büyükelçiliği önüne gelen Uygur Türkleri, dün taleplerini Çin’e ulaştırmak için basın açıklaması yapmak istedi. Ancak, eylemin izinsiz olması nedeniyle kamp mağdurları, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Uyarılara rağmen büyükelçilik önünden uzaklaştırılan aktivistler adına konuşan Mirza Ahmed, “Özbeöz Türk’üz ve özbeöz Müslümanız. Biz burada ailemiz için mücadele veriyoruz. Namusumuzu temizlemeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kimse burada keyfinden gelmedi. Namusumu temizlemek için ailemizin serbest bırakılması için buradayız. Kimseye zorluk çıkarmak gibi bir niyetimiz yok. Soykırıma uğradık uğruyoruz buna susup sessiz kalamayız. Tarihte de susmadık bugün de susmayacağız. Tarihte de yok olmamıştık bugün de yok olmayacağız. Bizi yok edemeyecekler. Kemiklerimizi kırsalar bile hücrelerimizden bin tane Uygur dirilecek.” ifadelerini kullandı.

Baskıların merkezi: Doğu Türkistan

Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimilasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda “soykırıma” varan faaliyetleri, her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor.ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan’da yaklaşık 2 milyona yakın Uygur Türkü ve diğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim adı altında zorla toplama kamplarında tutulmakta.

Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre ise, Pekin idaresinin kültürel soykırım uyguladığı Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında 1 milyondan fazla Uygur Türkünü zorla tutuyor. Farklı kaynaklarda cezaevleri ile gözaltı merkezlerinde tutulanlarla birlikte bu rakamın 3-4 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama kampındaki Uygur Türklerinin durumuna dair tüm verileri gizlemektedir. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı toplama kamplarında zorla tutuluyor. Çin Komünist Partisinin sistematik baskı ve şiddet politikalarına maruz kalan Uygur Türkü ve azınlıklar, birçok hak ihlali ile karşı karşıya kalmaktadır.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı