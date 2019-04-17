Uygurlar: Keriya Camii nereye gitti?

Çin işgali altında tutulan ve yönetim tarafından Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırılarak tarihi unutturulmaya çalışılan Doğu Türkistan'da ibadet yerlerine gerçekleştirilen yıkım tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle Müslümanlara karşı uyguladığı asimilasyon politikası ile birçok ülkenin tepkisini çeken Çin Komünist yönetimi, kültürel miras korumasına alınmış camileri yıkmak konusunda pek de uluslararası camiayı umursuyor gözükmüyor. Cami yıkımlarının öne sürülerek insan hakları ihlallerinin seslendirilmesi ise Çin'i ekonomik baskı altına alma politikasının bir diğer aparatı olarak değerlendirildiğinden gerekli tepkiyi toplayamıyor.

Çinli insan hakları aktivistlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları uydu görüntüleri, Doğu Türkistan’da Müslümanlara ait tarihî mekânların yok edildiğini gösteriyor. Bunlardan biri de 1237 yılında Doğu Türkistan’ın Hotan şehrinde inşa edilen ve yüzyıllardır ayakta duran Keriya Aitika (bayram mescidi) Camii. Bu Cami, "ulusal seviyede korunan büyük tarihi ve kültürel site" olarak belirlenmiştir ve bu yüzden yıkımı Devlet Konseyi 'nin onayını gerektirir.

Hukuk öğrencisi Shawn Zhang'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı uydu fotoğraflarında 800 yıldan fazla geçmişi olan Keriya Aitika Camii'nin yıkıldığı gösteriliyor. 2017 yılında Çin mimarisinin kültürel mirası olarak seçilmiş rağmen en son Ekim 2018 yılında ayakta olduğu bildiriliyor.

Caminin yıkılmadam önceki muhtemelen en son resmi de aşağıda görüntülendi.

Uydu görüntüleri caminin 2018 sonunda yıkıldığını ve artık yerinde olmadığını gösteriyor. Yıkıldığı belirtilen bir diğer tarihî yapı ise Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrindeki 500 yıllık Kargılık Camii.

Çin Komünist rejminin camilerin yanısıra bölgedeki kiliseleri de yıktığı bildirildi. Shanxi Eyaletindeki Altın Lampstand Kilisesi 2018 yılında yönetim tarafından yıkıldı. CIA tarafından finanse edildiği belirtilen bellingcat isimli haber sitesinde ilgili uydu görüntülerinin doğru olmadığını ileri sürüldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 16:02