Veliaht Selman 2 binden fazla Pakistanlı mahkumun serbest bırakılmasını emretti

Pakistan Bilgi Bakanı Fawad Chaudhry, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS)'ın Suudi Arabistan hapishanelerinde tutulan 2 binden fazla Pakistanlı mahkumun derhal serbest bırakılmasını emrettiğini açıkladı.

Başbakan İmran Han, Pazar gecesi başkanlık konutunda Selman için düzenlenen törende, MBS'ye, krallıkta çalışan Pakistanlı işçilerin yaşadıkları zorluklar ile ilgilenilmesi için özel bir talepte bulundu. Han, "Orada 3 bin Pakistanlı mahkum yaşıyor ve geride onları bekleyeen ailelerinin fakir insanlar olduklarını aklınızda bulundurmanızı istiyoruz" dedi.

Bugün sosyal medyadan konu ile ilgili açıklama yapane Başbakan Han , " Veliaht Prens Pakistan halkının kalbini kazandı" dedi.

Bilgi Bakanı Chaudhry twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Başbakanı'nın talebinin bir devamı olarak, Kraliyet Prensi Muhammed Bin Salman, 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun Suudi Arabistan hapishanelerinden derhal serbest bırakılmasını emretti." dedi.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi, serbest bırakılma açıklamasını doğrulayarak "Kalan vakalar gözden geçirilecek" dedi. Dışişleri bakanı, Pakistan halkının özel isteğine "derhal yanıt verdikleri" için veliaht prensine teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 12:18