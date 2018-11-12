'Vicdansız' Myanmar liderinden ödül geri alındı

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'ye 2009’da verilen "Vicdan Elçisi" ödülünü geri çektiğini açıkladı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Af Örgütü yaptığı yazılı açıklamayla, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin bir zamanlar savunduğu değerlere utanç verici biçimde ihanet etmesi nedeniyle daha önce Kyi’ye verilen Vicdan Elçisi ödülünü geri çektiğini duyurdu.

Açıklamada, UAÖ Genel Sekreteri Kumi Naidoo, 11 Kasım'da Aung San Suu Kyi’ye bir mektup yazarak, Af Örgütü'nün 2009’da kendisine verdiği yüksek onur ödülünü geri aldığını bildirdi.

Kyi’nin ordunun Myanmar'da gerçekleştirdiği katliamlara açıkça kayıtsız kalmasına ve ifade özgürlüğüne yönelik giderek artan tahammülsüzlüğe atıfta bulunan Naidoo, görev süresinin yarısını geride bırakan ve ev hapsinden serbest bırakılmasının üzerinden 8 yıl geçen Kyi’nin siyasi ve manevi yetkisini Myanmar’daki insan hakları, adalet ve eşitliği savunmak için kullanmaması nedeniyle Af Örgütü'nün duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Mektubunda, "Uluslararası Af Örgütü'nün Vicdan Elçisi olarak her nerede olursa olsun adaletsizliğe karşı durmak için sahip olduğunuz manevi yetkiyi kullanmanızı beklerdik, özellikle de Myanmar’da" ifadelerine yer veren Kumi Naidoo, "Bugün, artık umudun, cesaretin ve insan haklarını ilelebet savunmanın sembolü olmamanızdan ötürü büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Uluslararası Af Örgütü, Vicdan Elçisi Ödülü’nün sahibi olmayı sürdürmenizi gerekçelendiremiyor, bu nedenle de üzülerek bu ödülü sizden geri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gözünüzü ve zihninizi üzerimizden eksik etmeyin"

Aung San Suu Kyi, 2009 yılında, demokrasi ve insan hakları adına yürüttüğü barışçıl ve şiddet içermeyen mücadele nedeniyle Uluslararası Af Örgütü’nün Vicdan Elçisi seçilmişti.

O dönemde ev hapsinde tutulan Kyi, 8 yıl önce bugün serbest bırakılmıştı. Ancak 2012’de ödülü bizzat alabilen Aung San Suu Kyi, Af Örgütü’nden "Gözlerinizi veya zihninizi üzerimizden eksik etmeyin ve umutla tarihin iç içe geçtiği bir ülke olmamız için bize destek olun." talebinde bulunmuştu.

Kyi yönetimi insan hakları ihlallerinde etkin bir rol oynadı

Açıklamada, Aung San Suu Kyi'nin Myanmar’daki sivil hükümetin fiilen lideri haline geldiği Nisan 2016'dan beri, Kyi yönetimi, çok çeşitli insan hakları ihlallerinin işlenmesinde veya kalıcı hale getirilmesinde etkin bir rol oynadığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun Arakan Eyaleti’nde gerçekleştirdiği zulümlere Aung San Suu Kyi ve hükümetinin sessiz kalmasını defalarca eleştirdiği vurgusu yapılan açıklamada, "Arakanlılar, yıllardan beri süregelen ve apartheid noktasına varan ayrımcı bir sistemde yaşıyor." denildi.

Myanmar güvenlik güçlerinin geçen yıl Arakanlılara yönelik başlattığı şiddet operasyonunda binlerce kişi öldürüldü, kadınlara ve kız çocuklara tecavüz edildi, erkekler ve erkek çocuklar gözaltına alındı ve işkence gördü, binlerce ev ve köy ise kasten yakıldı.

Zulümler sonucunda 720 binin üzerinde Arakanlı Bangladeş’e sığındı. Birleşmiş Milletler’in hazırladığı bir rapor, Myanmar’ın üst düzey askeri yetkililerinin soykırım suçundan soruşturulması ve yargılanması çağrısında bulundu.

AA