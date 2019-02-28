Vietnam'da buluşan ikiliden samimi mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı. Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyaloğumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Irak'ta Saddam Hüseyin ya da Libya'da Kaddafi'nin akıbetine uğramak istemeyen Kim'in esas hedefi kendisi ve rejimi için teminatlar almak ve ekonomik yaptırımların kaldırılması. Diktatörü diyalog masasına oturtan nedenin, uygulanan ambargonun sert etkileri olduğuna inanan Trump, bugüne kadar bu yaptırımlara sıkı sıkıya bağlı kaldı. Trump önce silahsızlanma sürecine dair somut adımlar görmek istiyor. Bu arada Güney Kore'deki müttefiklerin, Kuzey'i ekonomik olarak desteklemesine izin verebilir.

KAynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 08:43