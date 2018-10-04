Vietnam'da Komünist Parti lideri devlet başkanlığına aday

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da iktidardaki Komünist Parti, geçen ay geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın yerine devlet başkanlığına halen parti genel sekreterliği görevini sürdüren Nguyen Phu Trong'u aday gösterme kararı aldı.

Komünist Partisi Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, komitenin, oy birliğiyle Genel Sekreter Trong'un göreve getirilmesine karar verdiği belirtildi.

Trong, Ulusal Meclisin bu ay sonunda yapacağı toplantıda onay vermesi halinde devlet başkanı olacak.

74 yaşındaki Trong, meclisten onay alması halinde ülkenin kurucu lideri Ho Çi Minh'ten bu yana ülkede hem parti genel sekreterliği hem de cumhurbaşkanlığını aynı anda üstlenen ilk lider olacak.

Komünist yönetimin teamüllerinde meclis, merkez komitenin aldığı kararları çoğunlukla onaylıyor.

Eski Devlet Başkanı Quang, bir bulaşıcı enfeksiyonun yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle 21 Eylül'de hayatını kaybetmişti.