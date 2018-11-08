Vietnam'da topraktaki kimyasallar temizlendi, çocuklar aynı kaldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin 1962-1971 yılları arasında yaşanan Vietnam Savaşı sırasında Danang havaalanında mutojen dioksin içeren ve Agent Orange denilen kitle imha silahının taşınması ve depolanması nedeniyle bulunan dioksin atıklarının temizlenmesi işlemi bitirildi. ABD hükümeti tarafından yapılan temizlik işlemi 07 Kasım tarihinde tamamlanarak Vietnam hükümetine teslim edildi.

Vietnam Savunma Bakanı Nguyen Chi Vinh, Çarşamba günü düzenlenen bir törende ABD hükümeti tarafından zehirli kimyasallardan arındırılan 30 hektarlık (74 dönüm) arazinin Vietnam'a teslim edildiğini açıkladı.

Büyük miktarda Dioksin içeren Ajan Orange, Vietnam savaşı sırasında Danang havaalanında depolandı ve ABD güçleri tarafından kırsal kesimde yaşayan sivil halkı katletmek ve komünist savaşçıları yok etmek için kullanılmıştı. Vietnam hala ABD'nin o yıllardaki kimyasal saldırılarının etkilerinden muzdarip.

ABD Büyükelçisi Daniel Kritenbrink, iki ülke arasındaki kimyasal bölgenin temizlenmesi ortak operasyonunu, iki ülke arasındaki genişleyen ortaklıkta önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. "Bu proje, ülkemizin geçmişine karşı dürüst olduğumuzun kalan eski meselelerle sorumlu bir şekilde ilgilendiğimizin ve bir işbirliği konusunda ortak vizyonun bir göstergesidir" dedi.

1962-1971 yılları arasında ABD ordusu, güney Vietnam'ın geniş arazileri boyunca yaklaşık 11 milyon galon kimyasal Agent Orange saldırısı düzenlemişti. Dioksin, nehirlerde, topraklarda ve göllerin dibindeki tortularda nesiller boyunca kaldı. Balık ve diğer hayvanlar üzerinden gıda maddelerine de nüfuz etmişti.

Vietnam, vatandaşlarının 4 milyon kadarının kimyasala maruz kaldığını, savaş sırasında maruz kalan insanların çocukları da dahil olmak üzere bunun sonucunda 3 milyon kadar insanın, hala savaşın etkilerinden muzadarip olduğunu açıkladı.

ABD hükümeti, etkilenen kişilerin gerçek sayısının çok daha düşük olduğunu ve Vietnamlıların kötü beslenme veya diğer faktörlerin neden olabileceği doğum kusurları için kimyasal Ajan Orange'ı suçlamakta çok acele edildiğini söylüyor.

Geçtiğimiz ay, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Ho Chi Minh Şehri'nin kuzeyindeki Bien Hoa hava üssünü ziyaret etti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yakında birkaç yıl süreceği tahmin edilen ve 390 milyon dolara mal olan bir toprak restorasyon projesine başlayacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 13:13