Vietnam hükümetinin pandemi politikalarını Facebook'ta eleştiren muhalife hapis cezası

İnternetten bal satan 41 yaşındaki kimya öğretmeni Bui Van Thuan, Ağustos 2021'de yerel halkın sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş paniğine kapılmasının ardından Facebook'ta Vietnamlı yetkilileri sorgulayan bir yorum paylaştıktan birkaç gün sonra gözaltına alınmıştı.

Vietnam'daki medya sansürünü sıkı tutan Komünist Parti, insan haklarını açıkça ihlal ederek hiçbir muhalefete müsamaha göstermiyor.

Mahkeme cuma günü, kuzeydeki Thanh Hoa ilinde iki günde görülen dava sonrasında Thuan'a hapis cezası verdi. Avukatı Dang Dinh Manh, Thuan'ın cezasını çektiktikten sonra 5 yıl ev hapsinde tutulacağını söyledi.

"Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çıkmayı amaçlayan bilgi, materyal ve ürünleri üretmek, barındırmak, yaymak veya bunların propagandasını yapmak" gerekçesiyle Thuan'a dava açılmıştı.

Thuan, Nguyen Xuan Phuc hükümetini, resmi makamların halkı ulusal seçimlerde oy kullanmaya zorlaması ve yönetimin Kovid-19'u idare edişi de dahil farklı konularda sürekli eleştiriyordu.

Geçen yıl 21 Ağustos'taki "Komünist Parti için hesap yapmak" başlıklı bir gönderisinde Thuan, sokağa çıkma yasağı sırasında halk için alışveriş yapsın diye hükümetin Ho Chi Minh Kenti'ne asker gönderme planının uygulanabilir olmadığını savunmuştu.

Thuan bundan 9 gün sonra tutuklanmıştı.

Bu yıl eylüldeyse Than Hoa şehrinin Halk Mahkemesi iddianamede, Thuan'ın 2016 ve 2021 arasında "Ho Chi Minh'i ve Vietnam'ın diğer devlet ve parti liderlerini karalayan çarpıtılmış bilgiler" yaymak için iki Facebook hesabı kullandığını ifade etti.

Thuan'ın bu iki Facebook hesabında yayımladığı 105 makalenin 27'sinde hükümet karşıtı içerik bulunduğu belirtildi.

İddianamede, soruşturma sırasında Thuan'ın birkaç Facebook hesabı oluşturduğunu ve kullandığını itiraf ettiği de iddia edildi.

Tutuklu muhalifin eşi Trinh Thi Nhung, "Bui Van Thuan'a karşı yapılan tüm yasal suçlamalar, Thuan'a ait olmayan suçlamalara ve kanıtlara dayanıyor" ifadesini kullandı.

Özgür Asya Radyosu'na konuşan Nhung, "Bu iddianamenin hiçbir yerinde Thuan'ın herhangi bir suçu itiraf ettiğini görmüyorum" dedi.

Geçen ay Vietnam, yetkililerin sosyal medya platformlarındaki "yalan" içeriklerle başa çıkmak için düzenlemeleri sıkılaştırdığını, bu yüzden ilgili içeriğin eskiden olduğu gibi 48 saat içinde değil 24 saat içinde kaldırılması gerektiğini açıklamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, duruşmayı eleştirerek şunları söyledi:

Vietnam hükümetinin Bui Van Thuan'ı Facebook paylaşımları için temelsizce kovuşturması, hükümetin ifade özgürlüğünü ne boyutta hiçe saydığını gösteriyor.

Kaynak: Independent Türkçe