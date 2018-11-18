Vietnam'ı tayfun vurdu

Vietnam'ın Nha Trang kentinde etkili olan Toraji tayfunundan meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Güney Çin Denizi üzerinden gelen tayfun nedeniyle güneydeki Nha Trang kentinde sel ve heyelan meydana geldi.

Sel ve heyelanda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede tayfun nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. Tren seferleri iptal edilirken, birçok kara yolu da ulaşıma kapatıldı.

Ülkede bu yıl meydana gelen doğal afetlerde 185 kişi yaşamını yitirdi.

Vietnam'da geçen yıl doğal felaketlerde 389 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2,6 milyar dolarlık hasar oluşmuştu.

AA