Vietnam'da iki başbakan yardımcısı, Komünist Parti Politbürosu'ndan ihraç edildi

Nikkei Asia'daki habere göre, partinin iki üst düzey isminin ihraç kararı devlet medyasında yer aldı.

Minh, Kovid-19 salgını esnasında yurt dışında yaşayıp ülkesine dönen pek çok Vietnamlıya çifte standart uygulanmasından sorumlu olduğu gerekçesiyle ihraç edildi.

Yetkililer, bazı yolculara rüşvet karşılığında uçuş önceliği vermekle suçlanıyor. Aralarında bir dışişleri bakan yardımcısı, eski bir Japonya büyükelçisi ve bir seyahat acentesi yöneticisinin de bulunduğu en az 30 kişi skandal nedeniyle tutuklandı.

Dam ise Kovid-19 testleri için fahiş fiyat uygulanmasından sorumlu tutuldu.

Şu anda başbakan yardımcılığı görevlerini sürdüren Minh ve Dam'ın hükümetteki pozisyonlarının, Vietnam Ulusal Meclisi'nde gelecek hafta düzenlenecek olağanüstü oturumda tartışılması bekleniyor.

Partinin kritik karar alma organı politbürodan bir üyenin ihraç edilmesinin son derece nadir olduğu biliniyor.