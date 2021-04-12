Virüs dinlemiyorlar: 1 milyon kişi bir araya geldi

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak buna rağmen yaklaşık 1 milyon kişi önlemleri hiçe sayarak Kumbh Mela festivalini kutlamak için bir araya geldi.

Yaklaşık 1 milyon kişi festival için bir araya geldi

Artan vaka ve ölümlere rağmen ülkenin kuzeyindeki Haridwar şehrinde yaklaşık bir milyon kişi bir araya gelerek Kumbh Mela festivalini kutladı.

Kalabalık kutlamalar kapsamında Ganj Nehri'nin sularında yıkandı.

Hindistan’da halk geçen ay da pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali 'Holi' kutlamaları için toplanmıştı.

Kaynak: Sputnik