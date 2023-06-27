Wagner hakkındaki dosya kapatıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasıyla ilgili soruşturmanın kapatıldığını duyurdu.

FSB tarafından yapılan açıklamada, Wagner’ciler hakkında yöneltilmiş suçlamalar ve açılan soruşturmaya ilişkin, “Ceza Yasası’nın silahlı ayaklanmayla ilgili 279. maddesi uyarınca açılan ceza davası soruşturması, ayaklanmada yer alanların suç işlemeye yönelik eylemlerini sonlandırmaları nedeniyle kapatılmıştır” denildi.

FSB’nin açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ayaklanmalarını sonlandırma kararı alan Wagner’cilerden isteyenlerin düzenli orduda yer almak için kontrat imzalayabileceklerini ya da haklarındaki suçlamalar düşürülerek Belarus’a gidebileceklerini belirtmesini izledi.