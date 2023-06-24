Wagner lideri hakkındaki kararı belli oldu

Rusya'daki Wagner isyanı sona erdi, isyan lideri ise sınır dışı edilerek Belarus'a gönderiliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin’in Belarus’a gideceğini belirtti.

Kremin Sözcüsü Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:

- Prigojin Belarus'a yerleşecek. Şuan nerede olduğunu bilmiyoruz.

- Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.

- Prigojin hakkındaki ceza davası geri çekilecek.

- İlerlemeye katılan askerler hakkında yasal işlem yapılmayacak.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.