Wagner lideri Prigojin'in öldüğü kesinleşti

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, yolcu listesinde Wagner lideri Prigojin'in de olduğudüşünülen özel uçak düştü.

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü. Uçakta 10 kişi olduğu açıklandı. Rus haber ajansı TASS, Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğunu söyledi.

PRIGOJIN'İN SAĞ KOLU DA UÇAKTAYDI

Düşen uçağın Wagner grubuna ait olduğu öğrenildi. Uçağın RA-02795 kuyruk numaralı Embraer ERJ 135 olduğu belirtildi. Wagner'in lideri Prigojin'in "sağ kolu" Dmytro Utkin'in de düşen uçakta bulunduğu belirtiliyor.

WAGNER: UÇAK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN VURULDU

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Tver Valisi Igor Rudenya'nın durumla bizzat ilgilendiği ifade edildi. Wagner PMC'ye bağlı Telegram kanalı Gri Bölge, uçağın Bologovski bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti. Gri Bölge'nin paylaştığı mesajda "Videolardan birinde füze izler bulunuyor ve doğrudan görgü tanıkları bunu doğruluyor" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASINDA PRIGOJIN'E YER VERİLMEDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yazılı açıklama geldi. Açıklamada "Uçak, Şeremetyevo Havaalanı'ndan (Moskova), St. Petersburg'a uçuştaydı. Uçağın içinde 3'ü uçak personeli olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu" denilirken, Prigojin'le ilgili bir detay yer almadı.

PRİGOJİN'İN ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

8 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Öte yandan Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

DÜŞEN UÇAKTAKİ 10 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

RUSYA SİVİL HAVACILIK SERVİSİ: YOLCU LİSTESİNDE PRIGOJIN'İN ADI GEÇİYOR

Rusya Sivil Havacılık Servisi Rosaviatsiya, yolcu listesinde Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in adının geçtiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.