Wagner neden isyan etti sorusu Rusya'daki ayaklanma sona erdiği halde hala cevap arıyor. Rusya'da Putin döneminde oluşturulan paralı asker şirketi Wagner, günün sonunda kendi patronuna silahını doğrulttu ve bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Herkes Wagner'in Ukrayna'daki acımasız savaşçılığını konuşurken bir anda Rusya'da ayaklanan silahlı gruptan söz edilir oldu. Wagner, günün sonunda elindeki silahları düşman yerine patrona çevirmişti. Peki, ne oldu da Wagner bir anda isyancı grup olmuştu? Bütün dünya şimdi bu sorunun cevabını arıyor.

WAGNER NEDEN İSYAN ETTİ?

Wagner'in patronu Prigojin, uzun süredir Rusya lideri Putin'in yakın bir müttefikiydi ve Putin'in iktidarı sırasında zengin bir iş insanı olarak öne çıktı, ardından da paralı asker patronu oldu.

Wagner savaşçıları, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut'un geri alınması için aylarca süren savaşta büyük kayıplar verdi. Prigojin, komuta kademesini cephane eksikliği nedeniyle suçladı ve Ukrayna'daki Rus güçleri arasındaki bölünmeyi sergileyen küfürlü konuşmaları sosyal medyada yayımladı.

Prigojin, doğrudan Putin'i hedef almasa da, "mutlu büyükbaba" gibi alaycı ifadeleri dolaylı eleştiri olarak değerlendirildi. Geçen ayda şöyle sormuştu: "Bu büyükbaba tam bir serseriye dönüşmüşse, Rusya nasıl kazanabilir?"

Prigojin, 23 dakikalık uzun konuşmasında, savaşın tüm meşruiyetinin bir yalan olduğunu söyledi. Ona göre, "küçük bir grup serseri", terfi almak ve Rus halkını başkanlarıyla kandırmak istiyordu.

Olaylar daha sonra hızla gelişti.

Prigojin, orduyu Ukrayna'daki adamlarına yönelik ölümcül bir füze saldırısından sorumlu tuttu, ancak ordu bu iddiayı reddetti.

Cuma gece saatlerinde "adalet yürüyüşü"nün başladığını söyledi.

Putin'in şefi olarak anılan Prigozhin zaman içerisinde Rusya'da ve Kremlin'de etkinliğini artırdı ve 2014 yılında patlak veren Ukrayna Savaşı'yla beraber kendisine bağlı Wagner güçlerine zamanla tam teşekküllü bir orduya dönüştürdü.

Rusya'dan güvenlik bürokrasisi üzerine bina edilmiş bir ülke olarak bahsetmek sanırım yanlış olmaz. Moskova'daki güvenlik çevreleri kendi içerisinde farklı kesimlere bölünmüş durumda. Savunma Bakanlığı ve düzenli ordu, askeri istihbarat teşkilatı, FSB, Vladimir Putin'in kendisi, Putin'in desteklediği Ramazan Kadirov, Wagner gibi bir çok farklı kesim arasında güç mücadelesi uzun süredir bilinen bir gerçekti. Wagner kendisine söz konusu güç mücadelesi ve rekabet içerisinde önemli bir yer elde etti ve zamanla gücünü pekiştirdi. Ukrayna'nın ötesinde Afrika ve Suriye gibi ülkelerdeki faaliyetleri, kazandığı tecrübeler, sosyal sempati ve iktisadi birikim Wagner'in gücüne güç kattı.

Wagner'in dün gece içerisine girdiği kalkışmayı anlamak için öncelikle Moskova'daki bu güvenlik bürokrasisini ve aralarındaki rekabeti anlamak gerekiyor. Esasen, söz konusu rekabet Rusya Federasyonu'nun kurulduğu dönemde de sınırlı değil. Rusya, Sovyetler birliği döneminde ve hatta daha öncesinde de dönemin güvenlik bürokrasi olarak anılabilecek güç odakları ve çevreler arasındaki rekabetlerle anılan bir ülke olageldi. Bu sebeple son günlerde Rusya'da yaşanan olayların olağanüstü olmakla birlikte çok da şaşırtıcı olmadığını vurgulamak gerekiyor.