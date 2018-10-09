Yanardağ patlamaya devam ediyor

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG), Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan Ana Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağında, 24 saatte 101 patlama meydana geldiği belirtildi.

BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağın güneyinde lav akışı gözlendiğini ve çıkan alevlerin yer yer 100-200 metre yüksekliğe ulaştığını ifade etti.

BMKG'den cumartesi günü yanardağda bir gün içinde 348 patlama yaşandığı duyurulmuştu.

Patlamaların başlamasından bu yana yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyarıda bulunuluyor.

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ yer alıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net